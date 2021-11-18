Нижний Новгород, 18 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. На расселение жителей аварийных домов в Нижегородской области в ближайшие два года дополнительно потребуется около 941 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета регионального законодательного собрания.

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По словам нижегородского министра строительства Анатолия Молева, в общей сложности до конца 2023 года планируется переселить 12 тысяч человек, чьё жилище пришло в непригодное для проживания состояние.

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что процесс расселения значительно осложняется резким ростом цен на жильё как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, а также увеличением стоимости строительных материалов.

«Для решения этого вопроса принято решение о выделении муниципальным образованиям из областного бюджета дополнительных средств в размере более 544 млн рублей на период 2021 — 2022 годов», — сказал он.

Также Молев сообщил, что Нижегородская область получит из федерального бюджета — около 3 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2022 году.