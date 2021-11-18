Тбилиси, , 20:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии объявило о том, что в последние десять дней в стране существенно возросло количество пожилых граждан, сделавших прививку от коронавируса, сообщает 18 ноября грузинский телеканал «Формула».

Вакцинация пожилых людей от коронавируса Admkrai.krasnodar.ru

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С 8 ноября в Грузии была запущена программа выдачи единовременных денежных премий в размере 200 лари (около $65) вакцинировавшимся пожилым людям. После этого, по официальным данным, от коронавируса привились 19 290 граждан старше 60 лет, что на 332,41% больше, чем в предыдущем месяце. Так, в период с 29 октября по 7 ноября был вакцинировано всего 4 461 пенсионеров.

Пенсионеры проявляют особую активность регионах Шида Картли, Рача-Лечхуми-Квемо Сванети и Гурии. Вакцинация пожилых людей возросла там, соответственно, на 697,39% 586,11% и 568,18%.

Напомним, что в Грузии количество заболевших коронавирусом превысило 800 000, а умерших — 11 000.