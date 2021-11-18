Узбекистан подпишет соглашение о партнёрстве с ЕС
Ташкент, 18 ноября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС», сообщает 18 ноября пресс-служба МИД республики.
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Абдулазиз Камилов
«Могу сказать, что мы достигли очень серьезного прогресса в подготовке Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Собираемся завершить проект соглашения и доработать его в ближайшее время, планируя подписать документ в ходе предстоящего визита нашего президента в Брюссель в следующем году».
Министр указал, что в ходе переговоров «большое внимание уделено взаимодействию по человеческому измерению, демократическим реформам, вопросам прав человека, религиозным свободам, детскому и принудительному труду».
«Я могу утверждать, что за последние несколько лет мы смогли исключить из нашей двусторонней повестки дня некоторые проблемные моменты, связанные с человеческим измерением».
Он отметил, что еще предстоит сделать многое в будущем и «в данном контексте мы готовы сотрудничать с коллегами из ЕС, чтобы добиться нового прогресса».