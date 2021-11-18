Кострома, 18 ноября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Костромской области количество медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 1049 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона. Девять из них скончались, заразившись COVID-19 на работе.

44.rosgvard.ru Медики в защитных костюмах

В соответствии с указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» от 6 мая 2020 года врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи, заразившимся коронавирусом на службе, полагается единовременная выплата в размере 69 тысяч рублей. В случае смерти работника его родственники получают 2,7 млн рублей. Решение о признании случая страховым выносит специально созданная комиссия учреждения, в котором работает медик.

Выплаты на общую сумму в размере 66 млн рублей на данный момент получил 961 врач. Ещё 347 специалистам отказали в средствах, так как их заражение было не подтверждено или признано бытовым.