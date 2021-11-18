Москва, , 17:41 — REGNUM Певица Лолита Милявская стала гостьей YouTube-шоу «Есть вопросики». Запись выпуска с её участием доступна на канале блогера Иды Галич.

Лолита Милявская Скриншот с YouTube

В ролике Милявская отвечала на вопросы московских прохожих — её спросили о прошлых отношениях, а также о том, кого из мужей она любила больше остальных. «Я считаю, что всех любила», — говорит Лолита.

Певица также рассказала, что на данный момент уже почти год состоит в отношениях. Лолита не отрицает, что в скором будущем может вновь выйти замуж: «Я не могу зарекаться… Мне сейчас очень классно», — призналась она. Имя своего возлюбленного она не назвала.

Ранее Лолита Милявская выпустила совместный трек с исполнителем Коста Лакоста под названием «По-другому». Вместе с композицией вышел и клип на неё.

Читайте ранее в этом сюжете: Лолита и Коста Лакоста представили совместный клип