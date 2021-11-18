Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области прокуратура проводит проверку по поводу высадки почувствовавшего недомогание 15-летнего подростка из автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Автобус

Static.mvd.ru

Инцидент произошёл вечером 16 ноября. В автобусе подростку стало плохо, и пассажиры попросили водителя дать ему выйти на улицу и подышать. А несовершеннолетняя сестра юноши осталась в автобусе.

Водитель оставил мальчика на улице и продолжил движение. Прокуратура проверит достоверность данных, изложенных в СМИ. И при наличии оснований даст соответствующую оценку и примет иные меры прокурорского реагирования.