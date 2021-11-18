Москва, , 17:30 — REGNUM Своими недавними действиями в Чёрном море НАТО вышло за рамки, создав угрозу для России, заявил 18 ноября президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владимир Путин «Что касается Чёрного моря, то последнее вообще выходит за определённые рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьёзное оружие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин, комментируя обострение отношений с НАТО из-за западных учений в Чёрном море, подчеркнул, что на борту у натовских самолётов находится стратегическое оружие — и это вблизи российских границ. Президент назвал сложившуюся ситуацию «серьёзным вызовом» для России.

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