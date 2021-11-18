Москва, 18 ноября 2021, 17:30 — REGNUM Своими недавними действиями в Чёрном море НАТО вышло за рамки, создав угрозу для России, заявил 18 ноября президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин, комментируя обострение отношений с НАТО из-за западных учений в Чёрном море, подчеркнул, что на борту у натовских самолётов находится стратегическое оружие — и это вблизи российских границ. Президент назвал сложившуюся ситуацию «серьёзным вызовом» для России.
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