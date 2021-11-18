Москва, , 17:29 — REGNUM Скорее всего, мировой дефицит полупроводников будет преодолен в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогнозы Минпромторга РФ, согласно которым в 2021 году продажи автомобилей вырастут на 5−6%.

Авторынок

«С прогнозом Минпромторга вполне можно согласиться, — сказала Ермилова. — Закупки полупроводников осуществляются заранее, и чаще всего автопроизводитель закладывает большие показатели по закупкам, если делает прогноз об увеличении объемов продаж».

При этом она подчеркнула, что дефицит полупроводников — это проблема не только России, но и ряда других развитых стран.

«Сейчас компании, производящие полупроводники, активно работают над тем, чтобы закрыть этот дефицит и полностью обеспечить ими автопроизводителей, — сказала Ермилова. — Скорее всего, в следующем году эту проблему можно будет решить. Что касается других факторов, которые могут повлиять на рост продаж автомобилей на российском рынке, то это доступное автокредитование, наличие различных акций и скидок от автодилеров, дополнительные бонусы к покупке — дополнительное оборудование или наличие скидки на автострахование».

В свою очередь, доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности института права и национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов также согласился с прогнозом Минпромторга. По его словам, падение продаж наблюдается только в последние месяцы.

«Точные сроки преодоления ситуации назвать сложно, но, учитывая объемы производства, можно предположить, что это произойдет в первом полугодии 2022 года», — сказал Грибов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года продажи новых легковых и лёгких автомобилей во всём мире упали почти на 17%.

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