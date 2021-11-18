Ханты-Мансийск, 18 ноября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске признаны виновными бывшая заместитель начальника окружного Бюро судебно-медицинской экспертизы и её муж. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Обвиняемая отвечала за экономическое обеспечение деятельности Бюро судебно-медицинской экспертизы. В 2015 и 2016 года она дважды обеспечила победу компании своего мужа в аукционах по текущему ремонту зданий Бюро в городах Ханты-Мансийск и Сургут. Затем подготовила и подписала акты о выполнении непроизведённых работ. По факту супруги похитили более двух миллионов рублей.

Кроме того, в апреле, октябре и в декабре 2016 года обвиняемая передала заместителю начальника по хозяйственным вопросам Бюро судебно-медицинской экспертизы взятку в размере 100 тысяч рублей за заключение контрактов на ремонт зданий учреждения с предпринимателем, аффилированным с супругом злоумышленницы. Аналогично за работы, которые не выполнялись, но были учтены, были оплачены из бюджета и деньги достались её супругу. Замначальник по хозвопросам за получение взятки и превышение должностных полномочий.

Также в декабре 2016 года подсудимая требовала от одного из предпринимателей, оказывавшего услуги по охране объектов учреждения, 40 тысяч рублей в качестве взятки за сокрытие нарушений, и не включение его в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Отмечается, что в ходе следствия обвиняемые спруги вину не признали.

Супруг чиновницы признан виновным в мошенничестве. Суд азначил ему наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 120 тысяч рублей.

Чиновницу суд признал виновной в мошенничестве, даче и получении взятки, а также в злоупотреблении полномочиями. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.