Приштина, , 20:09 — REGNUM Территорию сепаратистского Косово 18 ноября покинуло 54 беженца из Афганистана. Об этом сообщило МВД сепаратистского образования на своей странице в «Фейсбуке».

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Афганские беженцы из аэропорта в Приштине направились в США.

«Сегодня мы простились с 54 нашими афганскими друзьями, которые рано утром направились из Приштины в США. Мы были счастливы оказать им гостеприимство. Мы неустанно работаем вместе с нашими партнерами — посольством США, над тем, чтобы гости из лагеря «Лия» могли покинуть Косово и начать новую жизнь. Мы желаем им всего наилучшего и надеемся, что останемся с ними в контакте», — говорится в сообщении.

Напомним, что сепаратистское Косово среди первых заявило готовность принять беженцев из Афганистана, которые покинули страну после того, как власть захватило движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).