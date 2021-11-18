Токио, , 17:25 — REGNUM Студия Nippon Ichi Software раскрыла подробности о проекте видеоигры Shikabane Kurai no Bouken Meshi. Об этом 18 ноября сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Проект представляет собой ролевую игру с элементами стратегии на тему выживания в подземельях. Разработчики выложили в сеть множество скриншотов и рассказали об особенностях и механиках Shikabane Kurai no Bouken Meshi.

Геймерам предложат управлять действиями авантюристов, которые пытаются выбраться из подземелья, которое, как они считали, подходит «для новичков». Перед игроками будет стоять задача не дать персонажам умереть от голода, после того, как она будет выполнена, им нужно будет подумать о поисках выхода.

Релиз Shikabanegurai no Boukenmeshi в Японии состоится 27 января 2022 года на консолях PlayStation 4 и Nintendo Switch. Пока Nippon Ichi Software не сообщила о сроках выхода глобальной версии игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик игр Chaos;Head и Steins;Gate рассказал о текущих проектах