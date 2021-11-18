Владимир, , 17:24 — REGNUM Участники команды «Молодёжки ОНФ» снова запустили «зимнюю» акцию «Россия связана добром». Основная идея — передать зимние вещи многодетным семьям и социально-реабилитационным учреждениям для детей. Акция проходит уже второй год.

Лес рук — символ волонтерского движения ИА REGNUM

«Молодёжка ОНФ» помогала и продолжает помогать одиноким, пожилым людям. В ответ на это они решили отблагодарить волонтеров таким необычным способом. Вяжут теплые вещи, чтобы участники команды передавали их многодетным и нуждающимся семьям. В прошлом году первую партию детских изделий связали наши друзья — жители подшефного села Никитино Омской области. Их идея постепенно распространилась и в других регионах. И получила воплощение в акции «Россия связана добром», — отметил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике, заместитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

В этом году одной из первых «теплую» акцию возобновила Владимирская область.

«Акция сразу стала популярной среди владимирцев. Те, кто не умел вязать, приносили пряжу, а мы уже передавали ее своим подшефным бабушкам. В этом году мы решили возобновить добрую зимнюю традицию. Кстати, об этом нас попросили те же бабушки — сказали, что снова хотят порадовать жителей своими теплыми подарками», — рассказала участница команда «Молодёжки ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.

Носки, варежки, шапки, жилетки, джемперы — сегодня волонтеры собрали уже несколько десятков теплых вещей. В этом году акцию поддержали студенты Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза, а также участники добровольческого движения «Доброштаб». Сбор теплых вещей продолжается. В преддверии Нового года добровольцы передадут их в благотворительный фонд «Виктория». Всех желающих поддержать акцию участники «Молодёжки ОНФ» ждут в офисе регионального Исполкома ОНФ, по адресу: Электроприборовский проезд, 2А.

«И в прошлом году, и в этом я с удовольствием вязала разные вещи не только для детей, но и для взрослых. Чтобы они согревали людей, дарили им тепло и хорошее настроение», — поделилась жительница Владимира Ольга Казак.

Зимние вещи, собранные в ходе прошлогодней акции, волонтеры Владимира отвезли в общественную организацию «Дети-Ангелы». В 2020 году к акции «Россия связана добром» присоединились жители Ненецкого Автономного округа, Омской, Новосибирской, Рязанской, Тамбовской областей, а также Республик Чечня и Дагестан.