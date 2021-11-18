Вашингтон, 18 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Сильнейшим позором в истории США назвал военный парад талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошедший 15 ноября в Кабуле, бывший американский президент Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Об этом 18 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-службу Трампа.

«Большой военный парад, проведённый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с показом сданной им американской техники на $85 млрд, стал очень печальным зрелищем», — заявил Трамп.

При этом он вновь оценил вывод войск США из Афганистана, завершившийся 31 августа, как позорный.

«То, как был проведен вывод войск из Афганистана — сильнейший позор в истории нашей страны», — заявил Трамп.

Напомним, 15 ноября на центральной улице Кабула талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали военный парад.

В параде были задействованы бронетранспортеры M1117, оставленные войсками США в Афганистане. бойцы были вооружены американскими автоматами М4, а над колоннами барражировали вертолёты Ми-17 российского производства.