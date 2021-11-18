Вашингтон, 18 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Шоумен Джефф Кили рассказал, что геймеры отдали больше семи миллионов голосов за номинантов премии The Game Awards 2021. Об этом он написал 18 ноября на своей странице в Twitter.

The Game Awards 2020

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1461137202801348608

Такого результата удалось достичь всего за сутки с запуска голосования. Это рекордный показатель для премии The Game Awards.

Напомним, что церемония награждения The Game Awards в 2021 году состоится 10 декабря. Больше всего номинаций получила игра Deathloop от студии Arkane.