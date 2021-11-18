Казань, 18 ноября 2021, 17:23 — REGNUM В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедший день превысило 20 тыс. человек. Об этом 18 ноября сообщает республиканский минздрав.
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Всего в регионе вакцинацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 18 ноября прошли 1 млн 877 тыс. 913 человек, прирост за сутки составил 20 011 жителей. Вторую прививку антиковидными препаратами поставили 1 млн 343 тыс. 568 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии для выявления новой коронавирусной инфекции с начала пандемии провели 4 085 758 тестирований.
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