Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В предпоследнюю неделю ноября в Санкт-Петербург придет похолодание, но это ещё не означает наступления зимы, сообщил 18 ноября ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Мокрый снег в Петербурге

По его словам, с 22 ноября в Петербурге произойдет понижение температуры, однако ненадолго, так как ожидаются циклоны, которые принесут оттепели.

«Это ещё не зима, хотя будут минусы», — заметил собеседник агентства.

Добавим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в начале ночи иво второй половине дня в пятницу 19 ноября в Санкт-Петербурге ожидается ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Кроме того, усилится ветер, который будет дуть с запада, северо-запада с порывами 8−13 м/с, а в прибрежных районах местами порывами до 15 м/с. В начале ночи и во второй половине дня небольшие осадки, преимущественно в виде Температура воздуха в течение суток +1…+3 гр. Атмосферное давление ночью будет повышаться, утром и днем понижаться.

В субботу 20 ноября ночью также ожидается мокрый снег, днем небольшой мокрый снег с дождём. Ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, днем переход к западному, северо-западному умеренный, местами в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, утром и днем повышаться. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье 21 ноября пройдет небольшой мокрый снег. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало. На дорогах местами гололедица.