Москва, 18 ноября 2021, 17:19 — REGNUM Для разрешения внутриукраинского конфликта необходимо продолжать работу в контактной группе и нормандском формате. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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Он отметил, что на деле Германия и Франция потакают курсу Киева по демонтажу минских соглашений.
«Тем не менее, посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать. Настойчиво продолжать, энергично. Поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет и альтернативы выполнению самих минских договорённостей в полном объёме», — сказал Путин.