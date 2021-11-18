Тбилиси, , 20:07 — REGNUM Сторонники Михаила Саакашвили из профессорско-преподавательского состава грузинских университетов потребовали срочного помещения бывшего президента в гражданскую больницу, сообщает 18 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В батумском университете сторонники Саакашвили приняли «чрезвычайную» петицию, в которой говорится, что безотлагательный перевод бывшего президента из тюремной гражданскую клинику касается не только его жизни и здоровья, но и является вопросом национального масштаба, так как от его решения зависит предотвращение гражданского противостояния в Грузии и нахождение страны в составе «мирового цивилизованного сообщества».

В интервью грузинским СМИ подписавшие петицию заявили о том, что состояние здоровья Саакашвили находится в такой опасности, что значение имеют уже «часы и минуты». Также было сказано о том, что переводом бывшего президента в гражданскую клинику необходимо продемонстрировать всем, что Грузия является «цивилизованной страной, а не путинской Россией и лукашенковской Белоруссией».

В тбилисском университете сторонники Саакашвили провели митинг, в ходе которого объявили бывшего президента Грузии «политическим заключённым» и потребовали его обязательного участия в судебных заседаниях.

Напомним, что в Грузии проходят многочисленные акции протеста оппозиционных сил, требующих перевода Михаила Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику.