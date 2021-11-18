Лос-Анджелес, США, , 17:16 — REGNUM Американский актёр Майкл Китон подтвердил своё возвращение к роли суперзлодея Стервятника в фильмах киновселенной Marvel. Об этом 18 ноября пишет портал Comic Book.

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На вечернем шоу Jimmy Kimmel Live Китон рассказал, что прямо сейчас он участвует в съёмках с участием этого персонажа. Однако актёр не назвал конкретный проект.

Напомним, что Китон сыграл роль Стервятника в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Его персонаж также должен появиться в кинокомиксе «Морбиус».

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