Майкл Китон вернётся к роли суперзлодея в фильмах Marvel
Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Американский актёр Майкл Китон подтвердил своё возвращение к роли суперзлодея Стервятника в фильмах киновселенной Marvel. Об этом 18 ноября пишет портал Comic Book.
Marvel Studios
Marvel
На вечернем шоу Jimmy Kimmel Live Китон рассказал, что прямо сейчас он участвует в съёмках с участием этого персонажа. Однако актёр не назвал конкретный проект.
Напомним, что Китон сыграл роль Стервятника в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Его персонаж также должен появиться в кинокомиксе «Морбиус».