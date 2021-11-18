Нижний Новгород, , 17:14 — REGNUM Почти 5,5 миллионов рублей из бюджета Нижнего Новгорода будет потрачено на оформление территории города к празднованию Нового 2022 года и Рождества. Об этом 18 ноября написали нижегородские СМИ со ссылкой на портал госзакупок.

Елка в Нижнем Новгороде Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Заказчиком выступает «Городской центр градостроительства и архитектуры». Начальная цена контракта — 5,49 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Нижнего Новгорода.

«Данную сумму готовы заплатить подрядной организации за изготовление флагов и постеров, а также их монтаж. Они появятся около Дворца Спорта, на пересечении улиц Карла Маркса и Бетанкура, в центральной части площади Комсомольская. Работы будут выполняться в два этапа: первый — с момента заключения контракта до 15 декабря, второй — до 1 февраля 2022 года», — уточнил портал NewsNN.ru