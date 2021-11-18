Москва, , 17:14 — REGNUM Германия и Франция на деле потакают курсу руководства Украины по демонтажу минских соглашений. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Президент отметил, что партнёры России по нормандскому формату, Германия и Франция, на словах не оспаривают значения минских соглашений.

«Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик», — сказал Путин.