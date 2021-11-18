Москва, , 17:13 — REGNUM В Москве, 17 ноября, прошла ежегодная церемония вручения премии «Товар года». Награду традиционно получают товары народного потребления, лидеры продаж в различных категориях от продуктов питания до товаров для дома.

Церемония вручения премии «Товар года»

Ежегодную национальную премию за успех «Товар года 2021» вручили в 23 раз. Из пищевых продуктов награду получили мясо утки «Озёрка», кофе MacCoffee, лапша «Доширак» и «Доширак Квисти», а также пюре того же производителя, конфеты «даЕЖЪ», оливковое масло Borges, cпред «Кремлевское», майонезный соус «Астория», маргарин «Хозяюшка», оливки и маслины ITLV, майонез «Слобода», маринованные огурчики «Дядя Ваня», конфеты Cho Ko-Te, растительное масло «Золотая семечка», куриное мясо «Петелинка», мясо индейки «Пава-Пава», соки, нектары и морсы «Добрый», торты от компании «Владхлеб», сбалансированный расширенный завтрак Herbalife Nutrition и сахар «Русский сахар».

Также премию получили и товары других категорий: автохимия LUXE, спиртосодержащие дезинфекторы «Септима», подушки и матрасы Beyosa, венотонизирующее средство «Венарус», противовирусный препарат при ОРВИ и гриппе «Эргоферон», средство применяемое при лечение сухого и влажного кашля «Ренгалин», гастроэнтерологический препарат «Омез», средство от аллергии «Цетрин», витамины для беременных «Фемибион», товары для дома «Фрекен Бок», маски для ухода за лицом и телом SKINLITE, БАД применяемые при заболевании дыхательной системы «Ранкоф», БАД для поддержания функции сердечно-сосудистой системы «Доппельгерц®», БАД для волос, кожи и ногтей Lady's formula, антигельминтный препарат для кошек и собак «Гельминталь», метод естественного расслабления в воде Aquaflow, средства для защиты растений Green Belt, средства для защиты дома от насекомых «Чистый Дом», «ЭКЗОмассаж доктора Шадского», БАД поддерживающие функцию иммунной системы «Супрадин», сеть фитнес клубов OHANA.

Телеверсию церемонии и концерта «Товар года» покажут на «МУЗ ТВ» в прайм-тайм 10 и 12 декабря 2021 года. На церемонии, которую вели певица Жасмин и ведущий Дмитрий Красилов, выступили Стас Пьеха, Анита Цой, Согдиана, Galibri & Mavik, Альбина Джанабаева, Жасмин, Татьяна Тузова (Барби), Митя Фомин, Юлия Савичева и Марина Федункив.