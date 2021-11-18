Москва, 18 ноября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Состоялось первое заседание Наблюдательного совета АНО «Большая Перемена» — организатора Всероссийского конкурса «Большая перемена», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Председателем Наблюдательного совета стал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Кириенко в Артеке

В состав Наблюдательного совета вошли Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный директор VK Борис Добродеев, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова.

К участию в заседании также были приглашены Помощник Президента России Андрей Фурсенко, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, руководитель проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, генеральный директор АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский, а также победители конкурса «Большая перемена» Мария Миллер и Андрей Лебедев.

Председателем Наблюдательного совета АНО «Большая Перемена» стал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Обращаясь к участникам заседания, он отметил, что «Большая перемена» — это не просто конкурс, это сообщество, которое объединяет и детей, и взрослых.

Он подчеркнул: «У нас действительно сформировалось целое сообщество учителей, сегодня на платформе «Большой перемены» 124 тысячи педагогов, которые активно участвуют в жизни проекта и развивают его ценности. Также сформировалось целое сообщество родителей, во многих школах создаются клубы «Большой перемены», в регионах появляются сообщества и координаторы. А самое главное, дети и взрослые становятся соавторами этого проекта, и это очень важно сохранить».

Об итогах Всероссийского конкурса «Большая перемена» и планах по развитию проекта рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Она поблагодарила партнеров проекта за вклад в развитие «Большой перемены»: «Крупнейшие компании очень вкладываются в проект, в сообщество, поддерживают детей, и это очень дорогого стоит. Нам с вами действительно удалось построить один из самых масштабных детских проектов в стране. Если говорить про количественные показатели, то у нас принимали участие почти 2,5 миллиона детей. Очень важно, что в этом году к нам присоединились студенты СПО, а также ученики 5−7 классов. Важно отметить, что предложение по расширению аудитории сделали сами ребята-старшеклассники».

Она также отметила, что треть участников конкурса — жители небольших городов и поселков: «У нас есть участники из сел и малых городов. Это говорит о том, что мы подтянули ребят из самых отделенных населенных пунктов нашей страны. Также у нас есть участники из лицеев при вузах, школ-интернатов. Это показывает, что «Большая перемена» стала платформой равных возможностей для разных детей».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал: «Всероссийский конкурс «Большая перемена» — один из ключевых проектов платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс не стоит на месте, он активно развивается. Например, в этом году, помимо старшеклассников, участвовать в нем смогли школьники 5−7 классов, а также студенты коллежей и техникумов. Также конкурсанты получили возможность отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Важно, что активную работу в развитии «Большой перемены» принимают сами участники конкурса, они высказывали свои предложения и на первом заседании Наблюдательного совета конкурса. Уверен, что совместными усилиями проект будет становиться все ярче и интереснее».

Генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал о проекте «Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока и от Владивостока до Москвы, в которое при поддержке «РЖД» отправились 300 победителей «Большой перемены» среди 5−7 классов в сентябре этого года.

Он выступил с предложением организации путешествий для школьников вместе с родителями по новым маршрутам: «Мы хотим предложить совместные активности для детей и родителей. Например, по маршруту Санкт-Петербург-Владивосток, и, возможно, по иным направлениям. А также мы хотели предложить акцентировать внимание на Дальнем Востоке. У нашей страны есть географические особенности и уникальные места, и, если сделать акцент на Дальнем Востоке, мы с удовольствием бы поучаствовали».

Кроме того, глава РЖД выступил с инициативой создания нового направления в конкурсе «Большая перемена» для старшеклассников и студентов колледжей, связанного с техническими специальностями и изучением транспорта.

Своими впечатлениями от путешествия на поезде «Большой перемены» поделилась победитель конкурса среди 5−7 классов Мария Миллер из города Первоуральска Свердловской области: «Во время «Путешествия мечты» мы останавливались в разных городах, мы увидели достопримечательности, мы узнали исторические факты. Так необычно узнать историю своей страны может не каждый».

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с предложением продолжить проведение научных экспедиций «Росатома» для участников «Большой перемены». В августе победители конкурса «Ледокол знаний» отправились в путешествие к Северному полюсу на атомном ледоколе и продолжают сотрудничество с госкорпорацией в качестве амбассадоров «Росатома».

"Мы развиваем практики работы с подрастающим поколением — старшеклассниками и студентами младших курсов. В этом году специально для этих целей был создан юниорский совет Госкорпорации «Росатом». Мы пригласили ребят на отраслевой чемпионат AtomSkills и делаем их амбассадорами атомной промышленности. Активнейшую роль в совете играют именно победители «Большой перемены». Я уверен, это поможет нам, в том числе в формировании корпоративной культуры, а молодому поколению даст понимание стратегических целей и задач отрасли. Потому что мы должны двигаться в будущее с поправками и ориентиром на тех, кому сегодня 16−17 лет», — сообщил он.

В следующем году, по предложению главы «Росатома», на Северный полюс сможет отправиться атомный ледокол «Большой перемены».

О путешествии к Северному полюсу участникам заседания рассказал победитель второго сезона «Большой перемены» Андрей Лебедев из Воронежа: «Когда ты стоишь на льду толщиной в полтора метра и под тобой вся планета, ты ощущаешь огромную ответственность за экологию, будущее нашей России, за планету в целом. Это очень меняет внутренне».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что важной особенностью проекта является то, что вместе со школьниками в нем принимают участие и педагоги, которых в конкурс приглашают сами дети. Он поделился: «Большая перемена» уже второй год успешно развивает технологии наставничества. Вокруг проекта сформировалось широкое сообщество учителей, которое объединяет порядка 124 тысяч педагогов со всей страны. Со следующего года педагоги-наставники полуфиналистов конкурса «Большая перемена» смогут участвовать в муниципальных этапах конкурса «Учитель года России», минуя этап школьного отбора».

Также Министр просвещения выступил с предложением создания в каждом регионе страны пространств «Большой перемены» на базе Мультимедийных исторических парков «Россия — моя история». Такие пространства уже существуют в 6 городах: Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Ставрополе.

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подчеркнула, что большинство планов, которые обсуждались с организаторами конкурса и партнерами на предыдущих встречах, уже реализованы, и оценила новый формат вовлечения педагогов в сообщество: «Дело не в деятельности образовательного модуля и программы конкурса, а в его содержании, в его формате. Очень важно, когда педагог видит в таком результате свою реализацию. Я рада, что все наши значимые результаты детально обсуждаются партнерами. Это значит, что мы можем дальше с ними работать на разных площадках. А самое главное, с участием выпускников всех наших программ».

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец отметила, что конкурс «Большая перемена» «имеет огромное значение для развития молодого поколения и открывает новые возможности. Он мотивирует школьников со всей страны проявлять свои способности, узнавать новое и ставить амбициозные цели. Мы с радостью поддерживаем конкурс, предоставляя кейсы и сопровождение от экспертов Сбера, потому что видим реальный потенциал и интересные идеи в проектах участников. Они не только решают практические задачи, но и получают самые актуальные знания, которые потом привносят в школу, свое окружение, делают его более открытым и современным».

Также Ольга Голодец рассказала о программе Сбербанка для педагогов-наставников победителей «Большой перемены»: «Безусловно, за успехом каждого финалиста и победителя «Большой перемены» стоят, в том числе внимание и профессионализм наставников и учителей. В следующем году мы организуем специальную смену в санаторно-курортном комплексе «Мрия» для пятисот лучших наставников, где они смогут обменяться опытом и набраться сил для будущей продуктивной работы».

О мерах по поддержке участников сообщества «Большая перемена» рассказал и генеральный директор VK Борис Добродеев: «Мы намерены активнее работатьс учителями в двух направлениях. Первое — программы по развитию навыков публичных выступлений и создания контента. Второе направление — поддержка просветителей, лекторов, наставников, чтобы у этих людей было больше возможностей получить признание».

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9−11 классов завершился 13 ноября в МДЦ «Артек». Победителями конкурса стали 300 учеников 11 классов и 300 учеников 9−10 классов.

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