Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Исполнители Шон Мендес и Камила Кабелло объявили о расставании. Они опубликовали одинаковые посты на эту тему в историях личных Instagram-аккаунтов 18 ноября.

Камила Кабелло и Шон Мендес Скриншот с YouTube

«…мы решили закончить наши романтические отношения, но наша любовь друг к другу как к личностям сильнее, чем когда-либо», — пишут артисты. «Мы начали отношения как лучшие друзья и останемся лучшими друзьями», — говорят они.

ИА REGNUM напоминает, что Шон Мендес и Камила Кабелло начали встречаться в 2019 году. Пара познакомилась ещё в 2014 году, однако они начали тесно общаться спустя пять лет во время записи совместного трека под названием Senorita.

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