Лос-Анджелес, США, 18 ноября 2021, 17:12 — REGNUM Американский актёр Винсент Д'Онофрио поделился своими впечатлениями от просмотра сериала «Соколиный глаз». Об этом 18 ноября сообщает портал Comic Book.
https://twitter.com/vincentdonofrio/status/1461044979954978816
Д'Онофрио написал «Это будет весело. Обожаю этот сериал от Marvel». Как отмечает Comic Book, актёр может исполнить в шоу роль Кингпина — однако эта информация пока официально не подтверждена.
Напомним, что Винсент Д'Онофрио известен по роли злодея Кингпина в сериале «Сорвиголова» от Marvel. Шоу завершилось в 2018 году.
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