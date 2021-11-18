Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Американский актёр Винсент Д'Онофрио поделился своими впечатлениями от просмотра сериала «Соколиный глаз». Об этом 18 ноября сообщает портал Comic Book.

Джосс Уидон Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители»

https://twitter.com/vincentdonofrio/status/1461044979954978816

Д'Онофрио написал «Это будет весело. Обожаю этот сериал от Marvel». Как отмечает Comic Book, актёр может исполнить в шоу роль Кингпина — однако эта информация пока официально не подтверждена.

Напомним, что Винсент Д'Онофрио известен по роли злодея Кингпина в сериале «Сорвиголова» от Marvel. Шоу завершилось в 2018 году.