Москва, 18 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Распоряжение об увольнении заместителя российского министра спорта Ксении Машковой подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Чиновницу уволили за прогул.

Отставка

В распоряжении, подписанном 17 ноября, сказано, что Машкова освобождается от «должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей».

Чиновник уволена за отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение служебного дня.

В интернете распространилась информация, согласно которой Машкова не оформила командировку, когда в 2020 году уехала на три дня в Санкт-Петербург на Евразийский женский форум.