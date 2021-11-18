Токио, , 17:07 — REGNUM Гоночная игра с дополненной реальностью Mario Kart Live: Home Circuit получила масштабное обновление. Об этом 18 ноября пишет издание Eurogamer.

Марио — герой игр-платформеров

Обновление добавило в игру многопользовательский режим «разделённого экрана», а также кооперативный режим Relay Race — в нём гонщики смогут помогать друг другу. Помимо этого, в Mario Kart Live: Home Circuit появился «Кубок Луиджи».

Напомним, что Mario Kart Live: Home Circuit — это игра, в которой геймерам нужно управлять игрушечными гоночными картами в своей квартире при помощи консоли Nintendo Switch. Изображение передаётся на приставку при помощи камеры, встроенной в транспортное средство.

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