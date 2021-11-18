Симферополь, 18 ноября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей, что является особо крупным размером, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 18 ноября.

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост» Арина Новосельская и Никита Михалков

В отношении чиновницы возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, она задержана, ей предъявлено обвинение. Дома и по месту работы министра проведены обыски.

Как полагает следствие, в 2018 году министр культуры Крыма получила взятку в размере 25 млн рублей от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о следственных действиях в отношении Новосельской сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Новосельская занимает пост министра культуры Крыма с 2014 года.