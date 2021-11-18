Нижний Новгород, , 17:04 — REGNUM В работе ООО «Автозаводская ТЭЦ» в Нижнем Новгороде выявлены нарушения экологических требований. По итогам проверки вынесено 14 постановлений о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия 18 ноября.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

По данным ведомства, в сточных водах, которые попадают в Оку и Чебоксарское водохранилище превышена допустимая концентрация нефтепродуктов.

«Отбор проб выявил превышения допустимой концентрации в 1,5 раза. Также установлено, что стоки Автозаводской ТЭЦ оказывают негативное влияние на Оку, что является нарушением Водного кодекса РФ», — уточняют в Росприроднадзоре.

Кроме того, в деятельности предприятия обнаружены нарушения в области охраны атмосферного воздуха, отсутствие лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов и так далее.

«По итогам проверки в отношении юрлица и ответственных должностных лиц вынесено 14 постановлений о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 750 тысяч рублей. Автозаводской ТЭЦ выдали предписание об обязательном устранении всех нарушений до 11 апреля 2022 года», — процитировал ведомство порта «В городе N».