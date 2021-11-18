Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Британский актёр Генри Кавилл готов сняться в семи сезонах «Ведьмака», если Netflix решит продолжить сериал. Об этом 18 ноября сообщает издание PC Gamer.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

Кавилл заявил, что он готов участвовать в съёмках «до тех пор, пока съёмочная команда может рассказывать великие истории, чтящие творчество Анджея Сапковского». Напомним, что о возможных семи сезонах шоу ещё в 2019 году рассказала шоураннер проекта Лорен Хиссрик.

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря 2021 года. Все эпизоды будут доступны на сервисе Netflix.