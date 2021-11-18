Москва, 18 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. То, что в России в сентябре 2021 года вырос спрос на иностранную наличность, объясняется двумя факторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Во-первых, в августе, который традиционно является топовым отпускным месяцем, граждане большую часть своих доходов направляют на потребление, связанное с отдыхом и подготовку детей к школе. В сентябре же доля потребления в доходах сокращается и увеличивается доля сбережений, — сказал Марков. — Во-вторых, средства, направляемые на сбережения, некоторые жители РФ предпочитают хранить в иностранной валюте с целью их защиты от инфляции. Поскольку хранить иностранную валюту на банковских счетах и вкладах нерентабельно (доходность менее 1% годовых), то граждане предпочитают снимать приобретенную иностранную валюту со счетов и хранить ее в виде наличности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, в сентябре 2021 года совокупный спрос жителей РФ на наличную валюту вырос на 48% по сравнению с августом.