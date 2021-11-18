Москва, , 16:59 — REGNUM МИД РФ должен заниматься упрощением процедур по предоставлению соотечественникам российского гражданства. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Среди задачи Министерства иностранных дел РФ президент назвал «укрепление связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защите их интересов и сохранения общекультурной идентичности, а также упрощения процедур приёма российских соотечественников в гражданство».

Он отметил, что вопрос находится на стуке нескольких министерств и ведомств.

«Но и МИД тоже должен этим заниматься», — сказал Путин.