Липецк, , 16:57 — REGNUM Липецкую область в числе десяти регионов наградили за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Как сообщает ИА REGNUM, награду от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина вручили главе региона Игорю Артамонову на крупнейшем отраслевом событии страны — Транспортной неделе.

Липецкую область в числе десяти регионов наградили за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году Липецкаяобласть.рф

В 2021 году на реализацию нацпроекта в регионе было направлено 4,4 млрд рублей, из них 545 миллионов — из федерального бюджета. Освоено более 70% средств, федеральные деньги — практически полностью (98,6%).

«В этом году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделили муниципалитетам. Жителям всех населённых пунктов нужны качественные и безопасные дороги», — отмечает Игорь Артамонов.

На региональных и муниципальных автомобильных дорогах, вошедших в нацпроект, уложено более 2,5 тыс. квадратных метров асфальтобетона. Это более 300 км региональных дорог и 36,4 км — уличной сети Липецка, Ельца и Грязей. На деньги нацпроекта построен и принят в эксплуатацию второй этап второй очереди Восточного обхода Липецка — это 5 км новой дороги в Грязинском районе. Реконструировано 4 км трассы Липецк — Данков, которую поэтапно доводят до норм второй технической категории, еще на 2 км реконструкция близится к завершению. Капитально отремонтировано 7,7 км автодороги Девица — Никольские Выселки в Усманском районе.

В числе 45 объектов ремонта региональных дорог такие протяженные участки, как автодорога Маяк — Волчье — Крутое — Нижний Воргол — Ключ Жизни в Елецком районе, покрытие заменено на отрезке длиной 21 км. В Данковском районе готовится к сдаче 24-километровый участок автодороги Воскресеновское-Ивановка-Березовка-Данков. Комфортным стал путь на Задонск со стороны воронежской трассы: отремонтировано более 20 км автодороги Стебаево — Задонск — Долгоруково.

В Липецке на средства нацпроекта отремонтировано 23 улицы, самый крупный проект в стадии реализации — реконструкция улицы 50 лет НЛМК. Кроме того, деньги направлены на обустройство восьми объектов для повышения безопасности горожан — это новые светофоры, ограждения и другие технические средства организации дорожного движения.

В Ельце начат капитальный ремонт одной из самых длинных улиц, которая начинается практически от порога Вознесенского собора — Коммунаров. Новые покрытия уложены еще на трёх улицах. Один из важнейших показателей нацпроекта — снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Липецкая область идет с опережением плановых показателей. По сравнению с 2020 годом на дорогах погибло на 10% меньше пешеходов и автомобилистов.

Впервые до окончания года полностью законтрактованы городские объекты нацпроекта будущего года, и более 90% региональных. Это позволит весной начать дорожные работы сразу, как позволят погодные условия.