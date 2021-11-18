Рязань, , 16:59 — REGNUM Главного новогоднего персонажа определили в Рязани. Им стала былинная княжна Забава Путятишна, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе администрации города.

Новогодняя афиша Рязани Https://admrzn.ru/

Выбор новогоднего героя — традиция Рязани. Ключевой фигурой празднования встречи 2022 года выбрана былинная Забава Путятишна. Персонаж задействуют на основных локациях праздничных мероприятий во всех районах города, экскурсиях, в рубриках программы Новогоднего телевидения.

Резиденция княжны, которая будет ответственна за отличное настроение и веселье, разместится в интерактивном музее сказок «Забава».

Праздничные мероприятия пройдут в Рязани с 22 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В проекте «Новогодний фестиваль забав» запланировано около 200 событий.