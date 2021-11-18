Ташкент, 18 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Манекены для обучения врачей-хирургов, выполненные с анатомической точностью, будут использоваться в 11 медицинских вузах Узбекистана. Об этом говорится в поступившем 18 ноября сообщении посольства России в Узбекистане.

U.S. Air Force В больнице

«Соглашение на поставку более 500 современных медицинских симуляторов стоимостью $23 млн подписали АО «Российский экспортный центр» (входит в ВЭБ. РФ) и министерство здравоохранения Узбекистана на полях второго российско-узбекского межрегионального форума», — говорится в сообщении.

Сообщается, что финансирование проекта в рамках своих кредитных и страховых продуктов поддержки российского экспорта, будет осуществляться российским АО ЭКСАР и АО РОСЭКСИМБАНК.

«Первая поставка запланирована на весну 2022 года, российский производитель обеспечит гарантийное и сервисное обслуживание симуляционного оборудования при дальнейшей эксплуатации», — отмечается в сообщении.

Также, согласно договору, планируется создание обучающих центров нового поколения, оснащенных инновационными медицинскими тренажерами, которые обеспечат высокую подготовку обучения специалистов отрасли.