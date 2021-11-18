Пенза, , 17:02 — REGNUM Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Пензенской области 19 ноября. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по региону.

Туман на дороге PCock

Густой туман возможен местами по Пензенской области ночью и утром 19 ноября. Температура воздуха составит —4…—9 градусов. Днем пройдет небольшой снег с дождем, на дорогах гололедица. В светлое время суток потеплеет до +2 градусов.

В выходные дни, 20 и 21 ноября температурный фон существенно не изменится. В субботу пройдет умеренный снег с дождем с налипанием на проводах, в воскресенье также вероятен небольшой мокрый снег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Татария 20 и 21 ноября окажется под влиянием смещающегося с запада глубокого обширного циклона, который принесет теплую неустойчивую погоду с обильными осадками и сильным ветром. На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы и снежная каша. Среднесуточные температуры воздуха в эти дни будут выше нормы на 3−4 градуса.

Читайте также: В Татарию придёт потепление с обильными осадками и сильным ветром