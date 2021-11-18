Москва, 18 ноября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Скорее всего, власти РФ пойдут навстречу российским турфирмам, которые попросили правительство о пролонгации постановления №1073, которое гласит, что туроператоры должны рассчитаться с долгами перед туристами до 31 декабря 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Туризм

«Опыт 2020−2021 годов показал, что в РФ ведомства, курирующие развитие туризма и гостиничного бизнеса, принимают взвешенные решения как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных регионов. Поэтому есть надежда, что и в отношении отсрочки по обязательствам турфирм перед туристами, которая пока еще действует только до 31 декабря 2021 года, тоже найдут компромисс, — сказала Зайцева. — Действительно, есть страны, которые до сих пор закрыты для приема российских туристов и по ним объективно турфирмы не могут ни вернуть средства, которые переведены зарубежным партнерам, ни предложить туристам туры в эти страны, но на другие даты».

Возможно, как полагает Зайцева, в отношении этих туров будет продлена отсрочка для турфирм по компенсации их клиентам несостоявшихся туров.

«Не столь однозначна ситуация со странами, которые уже открыты и турфирмы могли бы уже начать погашать обязательства перед туристами, — уточнила Зайцева. — Некоторые компании, чаще всего крупные, этой деятельностью уже занимаются и постепенно гасят обязательства перед туристами либо в денежной форме, либо в виде предоставления других, аналогичных туров. Малым с этим сложнее, так как они просто не имеют достаточного финансового запаса, и практически все средства, поступающие от новых покупателей, направляются на погашение накопившихся долгов и текущие обязательства».

Как полагает эксперт, скорее всего, будет принято решение либо о продлении отсрочки по обязательствам турфирм перед туристами после 31 декабря 2021 года, но на основе дифференцированного подхода, то есть не для всех, либо будут предложены какие-то иные формы поддержки турфирм, которые не могут сейчас погасить свои обязательства перед туристами.

«Например, это могут быть беспроцентные кредиты, как это было в разгар локдауна для тех турфирм, которые не сокращали свой персонал, или кредиты по минимальной ставке, но при выполнении условий по погашению обязательств перед потребителями и сохранению бизнеса», — сказала Зайцева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее властям РФ посоветовали составить рейтинг надежности и добропорядочности турфирм.