Бишкек, , 16:53 — REGNUM В качестве одного из вариантов сдерживания роста цен нефтетрейдеры Киргизии предлагают временное обнуление ставки акциза и налога на добавленную стоимость на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает министерство экономики и коммерции сегодня, 18 ноября.

Киргизский сом

В ведомстве утверждают, что рисками такого решения является рост контрабанды ГСМ в соседние государства и возникновение дефицита на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также потери бюджета в размере более 2.3 млрд сомов (около 2 млрд рублей).

«Помимо этого, поскольку данная мера будет временной, при возвращении к действующим ставкам есть вероятность более значительного повышения цен на бензин и дизтопливо», — отмечают в минэкономе.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее между Россией и Киргизией действовало соглашение о ежегодных беспошлинных поставках с российских нефтеперерабатывающих 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиационного топлива и 50 тысяч тонн нефти.

Однако, поскольку этого объема ГСМ республике не хватало, то в октябре 2021 года киргизскому правительству удалось договориться с российскими властями об увеличении поставок.

Согласно новым условиям межправительственного договора, Россия теперь дополнительно завозит в Киргизию 190 тысяч тонн бензина и 65 тысяч тонн дизельного топлива без обложения экспортной пошлиной.

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