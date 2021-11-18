Осло, , 16:52 — REGNUM На борту боевого корабля ВМС Канады, находившегося у берегов Норвегии, произошёл сильный пожар, сообщает 18 ноября пресс-служба командования НАТО на своей странице в Twitter.

Пожар

Возгорание случилось ранним утром на фрегате HMCS Fredericton.

По утверждению пресс-службы, экипажу корабля удалось взять пожар под контроль, никто из моряков не пострадал.

«Обнаружив пожар, экипаж немедленно принял меры и потушил огонь. Никто не пострадал, и сейчас корабль направляется в норвежский порт для проведения ремонтных работ», — указано в сообщении.

Причина пожара не сообщается.

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