Ташкент, 18 ноября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ. РФ) поддержит крупный инфраструктурный проект по модернизации 202 устаревших насосных станций в Узбекистане. Об этом говорится в поступившем 18 ноября сообщении посольства России в Узбекистане.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

«Соглашение о предоставлении финансирования на $577 млн подписали АО «РЭЦ», ВЭБ. РФ и министерство водного хозяйства Узбекистана на полях второго российско-узбекского межрегионального форума», — говорится в сообщении.

Сообщается, что российские экспортеры станут поставщиками 80% оборудования, необходимого для реализации этого проекта в Узбекистане.

«В частности, Узбекистан закупит у российских производителей насосы, электрические двигатели и электрические устройства», — отмечается в сообщении.

В российской компании подчеркнули, что намерены продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, «а также развивать новое партнерство, стоимость которого мы оцениваем в $11 млрд».