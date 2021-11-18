Берлин, 18 ноября 2021, 16:46 — REGNUM Политика Польши в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии спасительна для ЕС, сообщает 18 ноября германское DPA. Такая мысль будет высказана на ближайших германо-польских переговорах на уровне глав МВД в Варшаве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
Уточняется, что и.о. германского министра внутренних дел Хорст Зеехофер на готовящейся встрече с коллегой из Польши Мариушем Каминьским намерен заявить, что польские власти сыграли ключевую роль в торможении организованных потоков мигрантов в ЕС из Белоруссии.
Так, направляющийся в Варшаву Зеехофер сказал, что польские власти проявили исключительно европейский подход, «в течение нескольких недель» не пуская мигрантов через свою границу.
В столице Польши главы МВД также коснутся такой проблемы как действия, которые требуются от ЕС, чтобы больше никогда не допустить «инструментализации мигрантов». Что касается идеи приёма мигрантов в ЕС, такой вариант вообще не обсуждается.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Польши назвал страну «защитницей» Европы от мигрантов