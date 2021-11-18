Москва, 18 ноября 2021, 16:40 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с Донбассом — это реакция на неисполнение Киевом минских соглашений, заявил 18 ноября журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Освободителям Донбасса»
«Освободителям Донбасса»
Andrew Butko

Он пояснил, что это сугубо гуманитарный ответ на действия Украины, направленный на поддержку населения ДНР и ЛНР.

При это полномочный представитель России в контактной группе отметил, что открытый доступ товаров ДНР и ЛНР на рынок России приведет к подъёму экономики в республиках Донбасса.

«Указ президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) Украины» способствует преодолению агрессивной экономической и гуманитарной блокады Донбасса, а также стабилизации социально-экономического положения в регионе», — сказал Грызлов.

«Это сугубо гуманитарный ответ на неисполнение Киевом минских соглашений, на существующую с 2017 года экономическую и транспортную блокаду Донецкой и Луганской областей, освобождение жителей региона от экономической удавки, созданной киевскими властями», — подчеркнул он.

«Фактически это путь к возрождению и подъему экономик Донецка и Луганска, обладающих значительным ресурсным потенциалом, возможностями в областях металлургии, энергетики и машиностроения. Это усиление экономического сотрудничества c регионами Российской Федерации в соответствии с Комплексом мер», — пояснил полпред России.

Грызлов также подчеркнул, что указ президента России «является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида».

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