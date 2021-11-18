Москва, , 16:40 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с Донбассом — это реакция на неисполнение Киевом минских соглашений, заявил 18 ноября журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

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Он пояснил, что это сугубо гуманитарный ответ на действия Украины, направленный на поддержку населения ДНР и ЛНР.

При это полномочный представитель России в контактной группе отметил, что открытый доступ товаров ДНР и ЛНР на рынок России приведет к подъёму экономики в республиках Донбасса.

«Указ президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) Украины» способствует преодолению агрессивной экономической и гуманитарной блокады Донбасса, а также стабилизации социально-экономического положения в регионе», — сказал Грызлов.

«Это сугубо гуманитарный ответ на неисполнение Киевом минских соглашений, на существующую с 2017 года экономическую и транспортную блокаду Донецкой и Луганской областей, освобождение жителей региона от экономической удавки, созданной киевскими властями», — подчеркнул он.

«Фактически это путь к возрождению и подъему экономик Донецка и Луганска, обладающих значительным ресурсным потенциалом, возможностями в областях металлургии, энергетики и машиностроения. Это усиление экономического сотрудничества c регионами Российской Федерации в соответствии с Комплексом мер», — пояснил полпред России.

Грызлов также подчеркнул, что указ президента России «является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида».

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