Москва, 18 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Россия намерена и дальше в международном противодействии общим вызовам и угрозам. Об заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В их числе, к сожалению, остаётся терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды», — сказал Путин.

Как постоянный член Совета безопасности ООН, Россия будет и впредь отстаивать суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое решение споров.