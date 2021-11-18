Ханты-Мансийск, , 16:37 — REGNUM В Югре более трёх тысяч родителей приняли решение перевести своих детей-школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов во время прямого эфира 18 ноября.

Дистанционное обучение Mos.ru

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Напомним, в Югре родители могут по желанию переводить своих детей на удалённый формат учёбы в любой момент учебного года. Как поясняет Всеволод Кольцов, родители переводят на дистант обычно детей со слабым здоровьем и хроническими заболеваниями.

«Этот год научил нас пользоваться этой технологией. Я не буду говорить, что она абсолютно такая же, как живое обучение, она имеет свои недостатки. Но в части контента именно образовательного она позволяет этот непростой период пройти, сохраняя в безопасности своего ребенка», — считает Всеволод Кольцов.

При этом управление Роспотребнадзора по ХМАО отмечает снижение заболеваемости COVID-19 в регионе в последние две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родители школьников из посёлка Зеленоборск Советского района ХМАО просили перевести школьников на дистанционное обучение в связи с участившимися выходами волков из леса к людям.

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