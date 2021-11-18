Тбилиси, , 20:03 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что голодовка, которую ведёт бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, является «фейковой», сообщает 18 ноября tabula.ge.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Каладзе также заявил, что Саакашвили ответственен за состояние здоровья своих сторонников, объявивших голодовки солидарности с ним.

«Михаил Саакашвили несет ответственность за здоровье и жизнь людей, которые сейчас голодают, он несет прямую ответственность. Он способен прекратить эту фейковую голодовку, и, естественно, это напрямую влияет на здоровье этих людей. Если бы у него были мужество и достоинство, он бы это сделал, однако у него нулевые мужество и достоинство. Он в этом выдающийся человек», — сказал Каладзе.

Напомним, что ряд сторонников Саакашвили, включая депутатов грузинского парламента, объявили о начале голодовке солидарности с бывшим президентом.