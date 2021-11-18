Тбилиси, 18 ноября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что голодовка, которую ведёт бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, является «фейковой», сообщает 18 ноября tabula.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Каладзе также заявил, что Саакашвили ответственен за состояние здоровья своих сторонников, объявивших голодовки солидарности с ним.

«Михаил Саакашвили несет ответственность за здоровье и жизнь людей, которые сейчас голодают, он несет прямую ответственность. Он способен прекратить эту фейковую голодовку, и, естественно, это напрямую влияет на здоровье этих людей. Если бы у него были мужество и достоинство, он бы это сделал, однако у него нулевые мужество и достоинство. Он в этом выдающийся человек», — сказал Каладзе.

Напомним, что ряд сторонников Саакашвили, включая депутатов грузинского парламента, объявили о начале голодовке солидарности с бывшим президентом.