Екатеринбург, 18 ноября 2021, 16:36 — REGNUM В Свердловской области для учащихся школ отменён дистанционный режим обучения. Об этом заявил журналистам замгубернатора Павел Креков.
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К очным занятиям школьники смогут вернуться уже 22 ноября в понедельник. При этом основная часть учащихся профучилищ пока будет на дистанционном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, дистанционка была введена ранее для основной части школьников. Причиной стала пандемия коронавируса.