Лондон, , 17:26 — REGNUM В Сети появился трейлер мини-сериала «Анна Болейн». Ролик доступен на YouTube-канале AMC с 18 ноября.

Анна Болейн в исполнении актрисы Джоди Тёрнер-Смит Кадр из сериала «Анна Болейн»

В сериале расскажут о последних годах жизни Анны Болейн, второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора. Главную роль исполнит темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит.

Добавим, что премьера сериала состоится 9 декабря 2021 года. Шоу будет доступно на стриминговой платформе AMC Plus.

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