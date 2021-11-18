Лондон, 18 ноября 2021, 17:26 — REGNUM В Сети появился трейлер мини-сериала «Анна Болейн». Ролик доступен на YouTube-канале AMC с 18 ноября.
В сериале расскажут о последних годах жизни Анны Болейн, второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора. Главную роль исполнит темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит.
Добавим, что премьера сериала состоится 9 декабря 2021 года. Шоу будет доступно на стриминговой платформе AMC Plus.
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